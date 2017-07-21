Умер французский "мастер эпизода" Клод Риш

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Умер французский "мастер эпизода" Клод Риш

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На счету этого актёра свыше ста ролей и премия "Сезар" за картину "Ужин" Эдуара Молинаро.

Французский актёр Клод Риш скончался в возрасте 88 лет от продолжительной болезни. Об этом сообщает AFP со ссылкой на дочь известного "мастера эпизода" Дельфину Риш.

<p>Кадр из фильма &#34;Мона, безымянная звезда&#34; (1965)</p>

Клод Риш бросил карьеру страховщика ради работы в театре. Его кинодебют состоялся в 1955 году в фильме Рене Клера "Большие манёвры", а с 1960-х он в основном играл второстепенные роли.

По данным сайта "Кинопоиск", на его счету 134 работы в самых различных жанрах. Клод Риш появлялся в "Дочери д'Артаньяна", "Красном и чёрном", "Астериксе и Обеликсе: миссия Клеопатра", "Бальзаке", "Проклятых королях" и во многих других фильмах.

<p>Кадр из фильма &#34;Красное и чёрное&#34; (1997)</p>

В 1992 году Клод Риш получил премию "Сезар" за роль в картине "Ужин" Эдуара Молинаро. Сам режиссёр скончался в 2013 году.

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