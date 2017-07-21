Названы самые главные киноразочарования 2017 года

Сервис "Кино Mail.ru" проанализировал, каким фильмам и сериалам россияне ставили самые низкие оценки за первые шесть месяцев этого года.

Сервис "Кино Mail.ru" выявил главные киноразочарования за 2017 год, проанализировав оценки, которые пользователи ставили, начиная с января.

Топ-5 киноразочарований по версии мужчин 1. "На пятьдесят оттенков темнее" (средняя оценка 4,5/10) 2. "Защитники" (средняя оценка 4,6/10) 3. "Викинг" (средняя оценка 4,6/10) 4. "Притяжение" (средняя оценка 5,7/10) 5. "Три икса. Мировое господство" (средняя оценка 6,3/10) Кадр из фильма "На пятьдесят оттенков темнее": ©kinopoisk

Топ-5 киноразочарований по версии женщин 1. "Викинг" (средняя оценка 5,8/10) 2. "Защитники" (средняя оценка 6,4/10) 3. "Мумия" (средняя оценка 7/10) 4. "Три икса. Мировое господство" (средняя оценка 7,4/10) 5. "Невеста" (средняя оценка 7,4/10) Кадр из фильма "Викинг": ©kinopoisk

Также были составлены аналогичные антирейтинги сериалов. Самым худшим из них мужчины считают "Анну Каренину". В список также попали "Гражданский брак", "Филфак", "Куба" и "Один против всех". Женский рейтинг выглядит схожим образом, только на первом месте находится "Сколько стоит счастье".

Всего за первое полугодие 2017 года пользователи сервиса "Кино Mail.ru" поставили более миллиона оценок.