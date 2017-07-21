Названы самые главные киноразочарования 2017 года

Сервис "Кино Mail.ru" выявил главные киноразочарования за 2017 год, проанализировав оценки, которые пользователи ставили, начиная с января.
Топ-5 киноразочарований по версии мужчин
1. "На пятьдесят оттенков темнее" (средняя оценка 4,5/10)
2. "Защитники" (средняя оценка 4,6/10)
3. "Викинг" (средняя оценка 4,6/10)
4. "Притяжение" (средняя оценка 5,7/10)
5. "Три икса. Мировое господство" (средняя оценка 6,3/10)
Кадр из фильма "На пятьдесят оттенков темнее": ©kinopoisk
Топ-5 киноразочарований по версии женщин
1. "Викинг" (средняя оценка 5,8/10)
2. "Защитники" (средняя оценка 6,4/10)
3. "Мумия" (средняя оценка 7/10)
4. "Три икса. Мировое господство" (средняя оценка 7,4/10)
5. "Невеста" (средняя оценка 7,4/10)
Кадр из фильма "Викинг": ©kinopoisk
Также были составлены аналогичные антирейтинги сериалов. Самым худшим из них мужчины считают "Анну Каренину". В список также попали "Гражданский брак", "Филфак", "Куба" и "Один против всех". Женский рейтинг выглядит схожим образом, только на первом месте находится "Сколько стоит счастье".
Всего за первое полугодие 2017 года пользователи сервиса "Кино Mail.ru" поставили более миллиона оценок.
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