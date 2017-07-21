Американцам решили запретить отдых в Северной Корее

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Американцам решили запретить отдых в Северной Корее

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Пхеньян. Фото: ©РИА Новости/Илья Питалев

Представители двух турфирм уже рассказали СМИ, что им пришло уведомление о введении подобного запрета.

Американские власти решили запретить своим соотечественникам отдыхать в КНДР. Как сообщает BBC News, ожидается, что официально об этом объявят 27 июля, однако некоторым турфирмам уже приходят оповещения о подобных ограничительных мерах.

Так, уведомление о запрете уже поступило Koryo Tours и Young Pioneer Tours, которые как раз таки и организуют поездки в Северную Корею. Причём тем американцам, которые проигнорируют запрет и отправятся в КНДР, аннулируют загранпаспорта.

В Вашингтоне пока эту информацию никак не прокомментировали.

Эксперты отмечают, что ежегодно в Северной Корее отдыхает 1250 граждан Америки.

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