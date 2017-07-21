Медведев стал пассажиром беспилотного автобуса "Шатл"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл сегодня в научный центр НАМИ. Там он ознакомился с проектом, разработанным вместе с КамАЗом, — беспилотным автобусом "Шатл" и даже прокатился на нём в качестве пассажира.
Также Дмитрий Медведев ознакомился с работой отдела электрики и электроники для автомобилей научного предприятия.
Вместе с премьером в осмотре принимали участие министр промышленности Денис Мантуров, министр энергетики Александр Новак, вице-премьер Аркадий Дворкович, генеральный директор ОАО "КамАЗ" Сергей Когогин.
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