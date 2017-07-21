Медведев стал пассажиром беспилотного автобуса "Шатл"

Не исключено, что новый вид общественного транспорта будет использоваться уже на Чемпионате мира по футболу в 2018 году.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл сегодня в научный центр НАМИ. Там он ознакомился с проектом, разработанным вместе с КамАЗом, — беспилотным автобусом "Шатл" и даже прокатился на нём в качестве пассажира.

Также Дмитрий Медведев ознакомился с работой отдела электрики и электроники для автомобилей научного предприятия.

Вместе с премьером в осмотре принимали участие министр промышленности Денис Мантуров, министр энергетики Александр Новак, вице-премьер Аркадий Дворкович, генеральный директор ОАО "КамАЗ" Сергей Когогин.