Украинца, который плыл в Турцию на тримаране и начал тонуть, спасли пограничники

Мужчина на хлипком спасательном плоту дрейфовал у берегов Крыма, когда его плавсредство перевернулось.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Крыму спасли тонувшего в море украинца, который решил доплыть до берегов Турции на тримаране "Фортуна Х-44" — спортивном судне, к которому по бокам прикреплены два поплавка (для устойчивости).

В результате сильного волнения на море плавсредство опрокинулось. Мужчина оказался на спасательном плоту вдалеке от берега. Но, к счастью для него, в район бедствия выдвинулся пограничный сторожевой корабль "Изумруд", сообщает ТАСС.

— В ходе спасательной операции судовой командой потерпевший поднят на корабль, где ему была оказана первая медицинская помощь, — сообщили в ЦОС ФСБ.

После возвращения на берег экстремала вернули на Украину.

Подробности происшествия выясняются.