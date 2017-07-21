Украинца, который плыл в Турцию на тримаране и начал тонуть, спасли пограничники

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Украинца, который плыл в Турцию на тримаране и начал тонуть, спасли пограничники

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Фото: © Архив МЧС РФ 

Мужчина на хлипком спасательном плоту дрейфовал у берегов Крыма, когда его плавсредство перевернулось.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Крыму спасли тонувшего в море украинца, который решил доплыть до берегов Турции на тримаране "Фортуна Х-44" — спортивном судне, к которому по бокам прикреплены два поплавка (для устойчивости).

В результате сильного волнения на море плавсредство опрокинулось. Мужчина оказался на спасательном плоту вдалеке от берега. Но, к счастью для него, в район бедствия выдвинулся пограничный сторожевой корабль "Изумруд", сообщает ТАСС.

— В ходе спасательной операции судовой командой потерпевший поднят на корабль, где ему была оказана первая медицинская помощь, — сообщили в ЦОС ФСБ.

После возвращения на берег экстремала вернули на Украину.

Подробности происшествия выясняются.

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