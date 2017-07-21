Медведев: доля производства электромобилей к 2020 году может достигнуть 17%

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Медведев: доля производства электромобилей к 2020 году может достигнуть 17%

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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на площадке института "НАМИ". Фото: ©РИА Новости/Екатерина Штукина

Как отметил премьер-министр, крупнейшие автопроизводители России уже ведут опытную эксплуатацию автобусов с электродвигателями.

К 2020 году доля электромобилей в общем объеме выпуска составит не менее 17%. Притом, три четверти из них будут гибридными машинами. Такие данные привел со ссылкой на отраслевых экспертов в ходе совещания о развитии электрического и беспилотного транспорта премьер-министр России Дмитрий Медведев. Глава правительства уточнил, что власти поддерживают производителей электромобилей. Только в 2017 году на помощь им были выделены субсидии на сумму 900 миллионов рублей. .

— Есть предложения поддержать спрос, создать более благоприятные условия — и льготы налоговые, и экспортные стимулы для производителей компонентов электромобилей, и вложиться, конечно, в инфраструктуру. Сами автопроизводители должны предлагать и цену адекватную, которая устроит покупателей, и другие услуги, — отметил Дмитрий Медведев.

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