"Аэрофлот" расширяет систему поощрения пилотов

В зависимости от стажа пилотам будут дополнительно выплачивать премию от 75 тысяч до 240 тысяч рублей.

Российская авиакомпания "Аэрофлот" приняла решение ввести дополнительную систему поощрения пилотов. Эта мера будет действовать с 1 октября этого года.

Ежеквартально за добросовестную и безупречную службу действующему командно-лётному и лётно-инструкторскому составам, а также командирам воздушных судов будут выплачивать по 75 тысяч рублей при стаже до двух лет, 150 тысяч рублей при опыте работы до трёх лет и 240 тысяч при стаже от трёх лет.

Отмечается, что эта система поощрения соответствует мировой практике гражданской авиации. Кроме того, это решение — очередной шаг по обеспечению пилотам достойного уровня зарплаты.

Кроме того, в прошлом месяце руководство авиаперевозчика также приняло решение о введении единоразовой выплаты в размере 650 тысяч рублей командирам воздушного судна и 350 тысяч рублей вторым пилотам.