В Польше разбился легкомоторный самолёт, есть погибшие

Все обстоятельства трагедии пока неизвестны. Погибли двое, их личность устанавливается.

Крушение произошло в черте польского города Мелец, сообщают местные СМИ. Частный самолет двигался по пока неизвестному маршруту. На короткое время он приземлился на местном аэродроме, но уже через несколько минут снова попытался подняться в воздух.

По словам очевидцев, сразу после взлета самолет рухнул на землю и загорелся. Два человека, которые находились на борту погибли.

Все подробности ЧП выясняются.