В Польше разбился легкомоторный самолёт, есть погибшие

Крушение произошло в черте польского города Мелец, сообщают местные СМИ. Частный самолет двигался по пока неизвестному маршруту. На короткое время он приземлился на местном аэродроме, но уже через несколько минут снова попытался подняться в воздух.
Ofiary tragicznego wypadku awionetki w Mielcu to dwaj mieszkańcy województwa śląskiego. https://t.co/CUttO4p4xF #wypadek #policja #Mielec pic.twitter.com/gn2LXKqKX7— Rzeszów News (@RzeszowNews) 21 июля 2017 г.
По словам очевидцев, сразу после взлета самолет рухнул на землю и загорелся. Два человека, которые находились на борту погибли.
Все подробности ЧП выясняются.
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