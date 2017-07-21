В Польше разбился легкомоторный самолёт, есть погибшие

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В Польше разбился легкомоторный самолёт, есть погибшие

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Все обстоятельства трагедии пока неизвестны. Погибли двое, их личность устанавливается.

Крушение произошло в черте польского города Мелец, сообщают местные СМИ. Частный самолет двигался по пока неизвестному маршруту. На короткое время он приземлился на местном аэродроме, но уже через несколько минут снова попытался подняться в воздух.

По словам очевидцев, сразу после взлета самолет рухнул на землю и загорелся. Два человека, которые находились на борту погибли.

Все подробности ЧП выясняются.

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