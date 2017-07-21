Британка угнала "ламборгини" стоимостью $320 тысяч, чтобы съездить в IKEA

Читайте также

Британка угнала "ламборгини" стоимостью $320 тысяч, чтобы съездить в IKEA

62
Женщина арендовала автомобиль более чем за 2,5 тысячи долларов в Швейцарии и направилась Лондон.

В швейцарском Цюрихе британка арендовала автомобиль Lamborghini Huracán Spyder стоимостью 320 тысяч долларов в местном прокате эксклюзивных автомобилей. Как сообщает Daily Mail, сотрудники салона отметили: дама, которой на вид около сорока, была одета с иголочки и уверяла, что хочет поехать на машине в Страсбург, после чего вернётся обратно.

<p>Lamborghini Huracán Spyder. Фото: ©Flickr/A<a href="https://www.flickr.com/photos/alexprevot/28355796441/in/photolist-E4Gzif-EsWg8M-RAsaih-Si7wR7-QoDP7D-HVAtTq-MwtWWw-KcGSo6-RAD8zG-H9pSxc-GRz56t-HyXfGN-Dby3dZ-z2JLKn-Gtt5rj-KSDp1x-EzhYfw-LJAaYN-HyXgvS-RDh6CZ-qt5VNW-ETe5n2-EzhYLS-Shyxgd-RADcCG-DGnp5b-Une3PF-MGSJi9-KhMCQf-FKtmvk-NRhVWd-PmxT27-Q3Khz6-QsjpRX-Uv9qnB-Ly8xCc-UtXywg-Ktwvu9-Ktwxmq-yRdfbo-Mircrj-xJ8Bcd-HL6EWE-Ng9fRe-JDhBZS-JDhAUW-JgzHsN-JDhyCG-JgzHNh-yRdoFE" target="_blank">lexandre Prévot</a></p>

Однако система GPS зафиксировала, что вместо названного направления женщина направилась в Лондон, где припарковалась у местного магазина IKEA.

<p>Фото: The Mirror</p>

Позже стало известно, что ID-карта, которую она оставила в прокате авто, была фальшивой, а сумма внесённого залога в размере чуть больше 2,5 тысячи долларов ничтожно мала по сравнению со стоимостью машины.

<p>Cистема GPS зафиксировала, что женщина припарковалась у магазина IKEA. Фото: The Mirror</p>

Менеджер проката Адриано Шайливер уверен, что автомобиль был угнан, и пообещал вознаграждение тому, кто его обнаружит.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!