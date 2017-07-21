Британка угнала "ламборгини" стоимостью $320 тысяч, чтобы съездить в IKEA

Женщина арендовала автомобиль более чем за 2,5 тысячи долларов в Швейцарии и направилась Лондон.

В швейцарском Цюрихе британка арендовала автомобиль Lamborghini Huracán Spyder стоимостью 320 тысяч долларов в местном прокате эксклюзивных автомобилей. Как сообщает Daily Mail, сотрудники салона отметили: дама, которой на вид около сорока, была одета с иголочки и уверяла, что хочет поехать на машине в Страсбург, после чего вернётся обратно.

Однако система GPS зафиксировала, что вместо названного направления женщина направилась в Лондон, где припарковалась у местного магазина IKEA.

Позже стало известно, что ID-карта, которую она оставила в прокате авто, была фальшивой, а сумма внесённого залога в размере чуть больше 2,5 тысячи долларов ничтожно мала по сравнению со стоимостью машины.

Менеджер проката Адриано Шайливер уверен, что автомобиль был угнан, и пообещал вознаграждение тому, кто его обнаружит.