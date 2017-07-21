"Победа" открыла продажу билетов на рейсы из Москвы в Улан-Удэ

Полёты по этому направлению начнутся 30 сентября и будут выполняться три раза в неделю. Минимальный тариф традиционно составляет 999 рублей с учётом такс и сборов.

Авиакомпания "Победа" 21 июля в 10:00 мск открыла продажу билетов на рейсы из Москвы в Улан-Удэ. Одномоментно в продаже предложено не менее 1000 билетов по 999 рублей; и не менее 10 000 билетов — по 4999 рублей с учётом всех такс и сборов. Отметим, что стоимость билетов лоукостера на этом направлении будет в среднем на 40% ниже, чем у классических компаний.

Улан-Удэ станет самым дальним пунктом назначения на карте полётов "Победы". В столичном аэропорту Внуково для нового бурятского рейса предусмотрены стыковки с рейсами в Бергамо, Кёльн, Ларнаку, Мемминген, Реус, Тиват, а также в Сочи и Нальчик.

Авиакомпания "Победа" входит в группу "Аэрофлот", реализуя проект классического низкобюджетного авиаперевозчика. Работа компании направлена на повышение мобильности населения и транспортной доступности регионов РФ.