Лавров: Слова главы ЦРУ означают, что и Обама обязан своим президентством России

Майкл Помпео считает, что Россия вмешивалась "и в последние, и в предыдущие, и в те, что были перед ними".

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал утверждения главы ЦРУ Майкла Помпео о вмешательстве РФ в выборы в США в 2008 и 2012 годах переходом граней разумного. Заявление прозвучало на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Сьерра-Леоне.

Российский дипломат отметил, что, по логике Помпео, и Барак Обама своим президентством обязан Кремлю.

— Если утверждения ЦРУ означают, что мы вмешивались в выборы, получается, в 2008 году и в 2012 году, то значит, что президент Обама обязан нам своими победами? Оставляю это без комментариев, — подчеркнул Лавров.

Ранее Помпео заявил, что Россия вмешивалась в президентские выборы США и в 2016 году, "и четыре года назад вмешивалась, и восемь лет". Кроме того, он выразил мнение, что Россия заинтересована в пребывании своих войск в Сирии частично потому, что " любит вставлять палки в колёса Америке".