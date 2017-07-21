Обновлённый Skoda Rapid вышел на российский рынок

Модель лифтбэка в базовой комплектации обойдётся в 604 тысяч рублей. Внешне авто отличается от предшественника только новыми фарами и фонарями головного света.

Российские дилеры Skoda объявили о старте продаж обновлённого лифтбэка Skoda Rapid с этой субботы. Компания также озвучила стоимость модели — 604 тыс. рублей. Эксперты отмечают, что это низкая цена для такого авто.

Отмечается, что Skoda Rapid собирается на калужском заводе Volkswagen. Внешне обновлённая модель отличается от предшественника только новыми фарами и фонарями головного света.

Покупателям предлагается три варианта двигателей, мощность которых колеблется от 90 до 125 лошадиных сил.