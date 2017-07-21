Любимая певица Хрущёва и Брежнева госпитализирована с подозрением на инсульт

Народную артистку РСФСР Александру Стрельченко доставили в одну из столичных клиник с подозрением на инсульт. Певице стало плохо около полудня, 80-летняя Александра Ильинична перестала реагировать на окружающих, а потом пожаловалась на боль.

Ей вызвали бригаду скорой помощи. В итоге любимую певицу Никиты Хрущева и Леонида Брежнева доставили в больницу, где предварительно диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения.

Александра Стрельченко — вокалистка, была художественным руководителем мастерской народного творчества государственного учреждения культуры города Москвы "Москонцерт". Её даже называли королевой народной песни.