Бетти, Одри, Флоренс. Британская блогерша трижды за полгода сменила имя дочери

Софи Качия признаётся: она до сих пор не уверена в том, что сделала правильный выбор.

Блогер из Великобритании Софи Качия, которая в январе этого года родила дочку, решила назвать её Бетти Маргарет — в честь двух бабушек. Но спустя всего две недели молодая мама поняла, что имя ей не нравится, сообщает Mirror.

Так девочка получила имя Флоренс Маргарет, а после того, как крёстной девочки стала девушка по имени Джиджи, на которую малышка была очень похожа, ребёнка стали звать Флоренс Джиджи.

Спустя полгода Софи вспомнила, что всегда хотела назвать дочку Одри — в честь известной актрисы, которую с детства очень любила. Несмотря на то что имя девочки осталось Флоренс Маргарет, её мать признаётся, что до сих пор не до конца уверена в своём выборе.