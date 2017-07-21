Из МВД Таджикистана уволили 14 пухлых милиционеров

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Из МВД Таджикистана уволили 14 пухлых милиционеров

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В инструкции сказано, что при росте 168–170 сантиметров вес не должен быть более 75 килограммов.

МВД Таджикистана уволило 17 сотрудников милиции, причём троих из-за двойного гражданства, а 14 — за лишний вес. Отставки связаны с поправками, которые были внесены в законы, касающиеся работы силовых ведомств, органов прокуратуры и госслужбы. Об этом сообщил глава МВД страны Рамазон Рахимзода.

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— Служба в рядах милиции имеет свои критерии, требования и нормы, и мы проверили соответствие личного состава требуемым стандартам, — пояснил министр внутренних дел.

Примечательно, что сначала отстранили 21 сотрудника, однако впоследствии семерых милиционеров восстановили в должности.

Согласно инструкции, которую приняли в МВД Таджикистана, сотрудники при росте 168–170 сантиметров не должны весить более 75 килограммов.

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