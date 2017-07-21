Телемедицина — это норма. Малышева назвала преимущества принятого в ГД закона

Медицина стала такой же объективной, как математика, перестав быть наукой, основанной на ощущениях врача. Об этом Лайфу заявила доктор медицинских наук и известная телеведущая Елена Малышева.
— Сегодняшняя медицина полностью построена на анализе изображений: магнитно-резонансная и компьютерная томографии, рентгеновские и ультразвуковые изображения. Безусловно, эти изображения можно анализировать дистанционно, и весь мир давно так живёт, в том числе и Россия, — отметила профессор.
По словам Малышевой, сегодня человек может послать в любую точку страны и мира снимки с результатами исследований, на основании которых можно поставить диагноз.
— Телемедицина — это сегодняшний день медицины, и то, что её узаконили, — логично, правильно и очень хорошо, — подчеркнула телеведущая.
Напомним, сегодня Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о телемедицине. Документ предусматривает выписку электронных рецептов и возможность оказания медпомощи дистанционно.
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