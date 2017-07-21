Телемедицина — это норма. Малышева назвала преимущества принятого в ГД закона

По мнению телеведущей, принятие закона об оказании медицинской помощи дистанционно является большим шагом вперёд.

Медицина стала такой же объективной, как математика, перестав быть наукой, основанной на ощущениях врача. Об этом Лайфу заявила доктор медицинских наук и известная телеведущая Елена Малышева.

— Сегодняшняя медицина полностью построена на анализе изображений: магнитно-резонансная и компьютерная томографии, рентгеновские и ультразвуковые изображения. Безусловно, эти изображения можно анализировать дистанционно, и весь мир давно так живёт, в том числе и Россия, — отметила профессор.

По словам Малышевой, сегодня человек может послать в любую точку страны и мира снимки с результатами исследований, на основании которых можно поставить диагноз.

— Телемедицина — это сегодняшний день медицины, и то, что её узаконили, — логично, правильно и очень хорошо, — подчеркнула телеведущая.

Напомним, сегодня Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о телемедицине. Документ предусматривает выписку электронных рецептов и возможность оказания медпомощи дистанционно.