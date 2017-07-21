Путин: Я считаю себя обычным человеком и живу нормальной жизнью

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы воспитанников центра "Сириус", рассказал о том, как планирует своё время. По словам главы государства, у него специфическая работа, однако он считает себя обычным человеком и старается выделять время и на друзей, и на хобби.

— Я считаю себя обычным человеком, хотя работу, которой я занимаюсь, обычной не назовёшь, — признался он. — Но всё-таки я живу нормальной жизнью, то есть выстраиваю график таким образом, чтобы у меня находилось время и на творческое развитие, и чтобы спортом позаниматься, и с друзьями встретиться. Я специально выделяю на это время.

Путин добавил, что уже привык жить по строгому распорядку, причём делал он это ещё задолго до того, как стал президентом.

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