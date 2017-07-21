Гитарист группы Korn разозлил фанатов комментарием о смерти Честера Беннингтона

Музыкант назвал трусливым выходом самоубийство фронтмена американской рок-группы Linkin Park.

Гитарист группы Korn Брайан Уэлч разозлил фанатов комментарием о смерти вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона. Как сообщает газета Independent, музыкант назвал самоубийство трусливым выходом.

— Поставить крест на своих детях, фанатах и жизни — это трусливый выход! Я прошу прощения, я знаю, что лекарства и/или алкоголь могли быть к этому причастны, я просто переживаю это как все мы, и я знаю, что у нас есть похожие мысли/чувства, — написал на своей странице в "Фейсбуке" Уэлч.

Столкнувшись с непониманием со стороны поклонников, гитарист написал второй пост, где пояснил, что любит Честера и пытается справиться с бурей эмоций.

— Я зол за то, что ты это сделал, но я знаю, что на этом месте мог быть я когда-то, — добавил Уэлч.

Несмотря на это, многие комментаторы назвали музыканта бессердечным.

Ранее Лайф сообщил, что лидер американской рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой. 41-летний музыкант свёл счёты с жизнью в день рождения своего друга, фронтмена группы Soundgarden Криса Корнелла, который совершил самоубийство в мае.