В Одесской области неизвестные забаррикадировали вход в здание суда

Сообщается, что они угрожают вызвать подкрепление в том случае, если судья их не примет.

В Одесской области неизвестные пытаются захватить административное здание Ширяевского районного суда. Об этом сообщается на странице Ассоциации судей хозяйственных судов Украины в "Фейсбуке".

— Группа "активистов" выбила в суде окна и двери. Данные противоправные действия продолжаются и сейчас, — говорится в сообщении.

Помимо того, группа неизвестных забаррикадировала шинами вход в суд и угрожает их поджечь. Позже они попытались выбить дверь в кабинет судьи Сергея Палия, заявив, что, если он откажется их принять, будет вызвано подкрепление.