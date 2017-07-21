Владимир Путин посетовал, что ему не до Instagram

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Владимир Путин посетовал, что ему не до Instagram

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Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Алексей Никольский

Первый вопрос детей из центра "Сириус", который был задан президенту РФ Владимиру Путину, касался социальных сетей.

— Тяжёлый рабочий день у меня так поздно заканчивается, что мне не до "Инстаграма", — в шутку посетовал российский лидер. — Думаю, как бы быстрее добраться до постели.

При этом глава государства добавил, что сотрудники Администрации Президента активно пользуются социальными сетями и Интернетом, но сам он почти не пользуется ни соцсетями, ни Всемирной паутиной.

За тем, как Владимир Путин отвечает на вопросы детей со всей России, следите в текстовой трансляции Лайфа.

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