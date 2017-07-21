Путин раскрыл свой псевдоним в разведшколе

Сегодня глава государства отвечает на вопросы школьников со всей России в сочинском образовательном центре "Сириус".

Ведущая "Недетского разговора" с Владимиром Путиным Ирада Зейналова поинтересовалась у президента, пользовался бы он псевдонимами, если бы сидел в соцсетях.

— Я, как вы знаете, начинал свою работу во внешней разведке, и я тогда в силу технологической необходимости пользовался псевдонимами. Но сейчас для меня пользоваться псевдонимами — это просто нелепо, — заявил Путин.

Российский лидер раскрыл, что в разведшколе он пользовался псевдонимом Платов, но тогда они были у всех, потому что работа предполагает определённый уровень конспирации.

Но сейчас президент не видит смысла прятаться за псевдонимом. По мнению Путина, если есть, чем гордиться, то надо об этом заявить.

Президент подчеркнул, что не имеет отношения ни к одному из аккаунтов в соцсетях, которые ведутся от его имени.

— Я знаю, что полно всяких аккаунтов, около пяти тысяч, по-моему. Я не имею ни к одному из них никакого отношения, — сказал Путин.

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