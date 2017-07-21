Путин рассказал, будет ли баллотироваться на следующий срок

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Путин рассказал, будет ли баллотироваться на следующий срок

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Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос школьников образовательного центра "Сириус", планирует ли он баллотироваться на следующий срок.

— Я ещё не решил, я посмотрю. Выборы в 2018 году. До избирательной кампании время есть, — пояснил президент РФ.

При этом российский лидер добавил, что в любом случае найдёт чем заняться.

Как ранее сообщал Лайф, сегодня Владимир Путин встречается с воспитанниками центра "Сириус". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, дети могут задать любой интересующий их вопрос.

О других вопросах, заданных Владимиру Путину воспитанниками центра "Сириус", читайте в текстовой трансляции Лайфа.

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