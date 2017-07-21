Путин рассказал, чем мог бы заняться после окончания президентского срока

Глава государства отметил, что его сильно захватывают тема экологии и мероприятия, связанные с охраной животных.

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос школьников образовательного центра "Сириус", чем бы он мог заняться после того, как оставит пост главы государства. По словам российского лидера, он ещё до конца не решил, оставит ли он пост или пойдёт на выборы в 2018 году, тем не менее в мире множество увлекательных занятий.

— В мире много интересных занятий. Это не значит, что я должен сесть и заниматься только мемуарами. Можно заниматься политической деятельностью вне рамок президентства, можно — общественной деятельностью. Мне нравится направление "экология". Если вы обратили внимание, несколько лет подряд я с учёными выезжал на мероприятия, связанные с охраной животных. Это очень захватывает, — ответил детям Владимир Путин.

Как ранее сообщал Лайф, сегодня Владимир Путин встречается с воспитанниками центра "Сириус". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, дети могут задать любой интересующий их вопрос.