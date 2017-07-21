"Жизнь, любовь, свобода". Путин рассказал о трёх главных ценностях

Воспитанники центра "Сириус" попросили президента Владимира Путина назвать три вещи, которые он считает самыми важными. Сперва глава государства поинтересовался, "а почему три, а не пять". Но спустя мгновение сумел выделить именно три главные ценности, без которых не представляет свою жизнь.

— Первая — сама жизнь, вторая — любовь, и третья — свобода. По каждой из этих позиций можно трактаты написать, — признался президент. — И над каждой можно думать бесконечно. Но они, на мой взгляд, и есть самые главные ценности. Сама жизнь. Любовь. И свобода.

О чём ещё дети спросили президента, читайте в нашей текстовой трансляции.