"Жизнь, любовь, свобода". Путин рассказал о трёх главных ценностях

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"Жизнь, любовь, свобода". Путин рассказал о трёх главных ценностях

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Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Воспитанники центра "Сириус" попросили президента Владимира Путина назвать три вещи, которые он считает самыми важными. Сперва глава государства поинтересовался, "а почему три, а не пять". Но спустя мгновение сумел выделить именно три главные ценности, без которых не представляет свою жизнь.

— Первая — сама жизнь, вторая — любовь, и третья — свобода. По каждой из этих позиций можно трактаты написать, — признался президент. — И над каждой можно думать бесконечно. Но они, на мой взгляд, и есть самые главные ценности. Сама жизнь. Любовь. И свобода.

О чём ещё дети спросили президента, читайте в нашей текстовой трансляции.

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