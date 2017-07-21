Путин рассказал, что научился справляться с агрессией

По словам российского лидера, проявление неконтролируемых негативных эмоций — проявление слабости.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что научился справляться с проявлением агрессии, однако если он всё-таки начинает злиться, то "очень сердится на себя". Об этом глава государства сообщил, общаясь с воспитанниками центра "Сириус" в Сочи.

— Я научился себя сдерживать. Мне это удаётся, — рассказал Владимир Путин. — Полагаю, что это большое преимущество в отношениях с людьми. Особенно с теми, кто не может.

Однако если у главы государства все-таки происходит срыв, то он злится на себя. По словам Путина, проявление агрессии — проявление слабости.