Путин рассказал о самых ярких воспоминаниях детства

Глава государства ответил на вопрос одного из самых юных участников "Недетского разговора" в Сочи.

Президент РФ Владимир Путин рассказал о своих детских воспоминаниях в ходе беседы со школьниками в образовательном центре "Сириус" в Сочи. Об это его спросил десятилетний Кирилл Шаповалов — один из самых юных участников.

— Если совсем далеко уйти, то значительную часть времени я рос на улице, во дворе, — рассказывает глава государства. — Из таких ярких впечатлений, которые сохранились, это моё некорректное поведение в отношении другого человека и его резкий отпор на это моё некорректное поведение. Это было неоднократно.

Российский лидер отметил, что это учит не просто вежливому отношению к другим людям, но и уважению к ним. Однако это не значит, что нужно бегать полубеспризорным на улице.

— А поздние самые яркие — от спортивных состязаний. Даже на очень небольших по уровню соревнованиях были яркие схватки. Запомнились тем, что и я, и мой соперник — мы отдали всё. Я уже почти не мог дышать, выиграл с минимальным преимуществом. Но я до сих пор горжусь тем, что был в состоянии это сделать — выложиться целиком. Это, кстати, хорошее качество — уметь идти до конца для достижения своей цели, — ответил Путин.

О всех остальных ответах президента России можно прочитать в текстовой трансляции Лайфа.