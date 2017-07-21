"Не сахарный, не растаю". Путин рассказал, почему отказался от зонта 22 июня

В День памяти и скорби президент возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата, несмотря на сильнейший ливень.

В ходе встречи с детьми из образовательного центра "Сириус" президент России Владимир Путин ответил на вопрос школьников, как так вышло, что в День памяти и скорби, 22 июня, он остался без зонта и сильно промок во время траурной церемонии. Глава государства отметил, что дождь стал для него неожиданностью. А потому отсутствие зонта не являлось каким-то особым способом отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне.

— Во-первых, у дождя есть такое свойство — он может начаться неожиданно. Во-вторых, я не считаю, что те, кто стояли с зонтами, проявили какое-то неуважение, нарушили какой-то протокол. Мне даже в голову не пришло, что можно встать под зонт, когда началось возложение венка. Я не принимал никакого решения — мне просто в голову не пришло. Не сахарный, не растаю, — заявил детям Владимир Путин.

Как ранее сообщал Лайф, сегодня Владимир Путин встречается с воспитанниками центра "Сириус". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, дети могут задать любой интересующий их вопрос.