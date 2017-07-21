"Кто из нас чемпион?" Путин переадресовал юному футболисту вопрос о победе на ЧМ

Читайте также

"Кто из нас чемпион?" Путин переадресовал юному футболисту вопрос о победе на ЧМ

9

Фото: © РИА Новости/Артем Житнев

Президент Владимир Путин отшутился, отвечая на вопрос воспитанника центра "Сириус" о том, выиграет ли сборная России на чемпионате мира по футболу. Глава государства обратил внимание на тот факт, что автором вопроса является чемпион мира по футболу среди команд детских домов.

— Паша, кто из нас чемпион мира, ты или я? — пошутил президент. — Ну раз ты, ответь, выиграет наша сборная или нет?

О других вопросах, заданных Владимиру Путину воспитанниками центра "Сириус", читайте в текстовой трансляции Лайфа.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!