Путин о фильме Оливера Стоуна: Мне понравился сам Стоун

Глава государства отметил, что американский режиссёр очень порядочный, уравновешенный и комфортный собеседник.

Президент РФ Владимир Путин поделился своими впечатлениями о фильме "Интервью с Путиным" и режиссёре киноленты Оливере Стоуне. По словам главы государства, он фильм не досмотрел, так как очень устал и заснул, но уверен, что в нём всё корректно.

— В фильме понравился сам Стоун. Он глубокий, уравновешенный и комфортный собеседник, — пояснил российский лидер.

Владимир Путин добавил, что, хоть и не досмотрел фильм до конца, уверен, что Оливер Стоун показал всё как есть.

— Уверен, что Стоун — порядочный человек и ничего не передёргивал. Из того, что я видел — а я видел полторы серии, — там всё корректно.

В России четыре серии документальной ленты вышли на Первом канале с 19 по 22 июня.