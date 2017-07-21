Лавров пошутил о "четвёртой" встрече Путина и Трампа на саммите G20

Ранее в ряде американских СМИ сообщали о том, что во время ужина в рамках G20 президенты РФ и США около часа общались только лишь в присутствии переводчика.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пошутил на тему появившихся ранее в ряде американских СМИ сообщений о том, что во время саммита G20 Владимир Путин и Дональд Трамп провели незапланированную встречу.

— Может быть, они ещё ходили вместе в туалет, это была бы четвёртая (встреча. — Прим. ред.), — сказал Лавров в интервью телеканалу NBC News.

Напомним, по данным изданий, во время ужина в рамках саммита в Гамбурге американский лидер подсел к президенту РФ и около часа общался с ним только в присутствии переводчика. Позже Трамп назвал эти сообщения фейком, в Кремле также подчеркнули, что эта информация является абсурдной.