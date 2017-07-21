Российский лидер отметил, что это очень взрослый вопрос, поэтому и дал на него взрослый ответ.

Во время встречи с российскими школьниками в сочинском центре "Сириус" президент РФ Владимир Путин назвал самое важное событие в своей жизни.

— Всё-таки, наверное, развал Советского Союза, — ответил глава государства после небольшой паузы.

Путин отметил, что вопрос 17-летней девочки заставил его задуматься.

— Ты поставила меня в сложное положение, — пошутил президент, отметив, что это взрослый вопрос и заслуживает взрослого ответа.

Сегодня российский лидер Владимир Путин отвечает на вопросы российских школьников в центре для одарённых детей "Сириус". Все подробности есть в текстовой трансляции Лайфа.