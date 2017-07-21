Во время встречи с российскими школьниками в сочинском центре "Сириус" президент РФ Владимир Путин назвал самое важное событие в своей жизни.
— Всё-таки, наверное, развал Советского Союза, — ответил глава государства после небольшой паузы.
Путин отметил, что вопрос 17-летней девочки заставил его задуматься.
— Ты поставила меня в сложное положение, — пошутил президент, отметив, что это взрослый вопрос и заслуживает взрослого ответа.
Сегодня российский лидер Владимир Путин отвечает на вопросы российских школьников в центре для одарённых детей "Сириус". Все подробности есть в текстовой трансляции Лайфа.
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