Путин рассказал о том, как учился в школе

Воспитанники центра "Сириус" спросили у президента Владимира Путина, как он учился в школе и университете. Глава государства признался, что никаких особенных успехов не делал, занимался естественными науками, но затем — совершенно неожиданно для себя — сделал выбор в пользу юриспруденции.

— Учился нормально, ничего особенного, — рассказал российский лидер. — Я пришёл из школы, где преобладали естественные науки. Но у меня в голове что-то щёлкнуло — и я пошёл на юридический факультет. И увидел, как мне будет трудно. Преподаватели отнеслись со вниманием и очень мне помогли. Важно принять решение и его придерживаться.

О чём ещё дети спросили президента, читайте в нашей текстовой трансляции.