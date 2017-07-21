"Столько кур зарезали!" Кремлёвские повара удивили Путина, приготовив гребешки

Глава государства рассказал, что не особенно притязателен к еде, но на главной кухне страны работают такие профессионалы, которые могут приготовить морепродукты даже из курятины.

Президент Владимир Путин рассказал воспитанникам центра "Сириус" историю о том, как его однажды удивили повара в Кремле. Всё случилось, когда российский лидер только занял свой пост и на кухне о его вкусах и предпочтениях в еде ещё ничего не знали.

— У меня спрашивают: "Что вы хотите, чтобы мы приготовили?" Я говорю: "Не знаю. Может, гребешки?" "Хорошо", — говорят. Приготовили, спрашивают: "Нравится?" А я говорю: "Нравится", — но чувствую, что вкус какой-то странный. А они говорят: "Ну и хорошо, а то мы столько кур зарезали", — рассказал президент.

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