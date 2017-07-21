Скончалась актриса из "Доктора Кто" Дебора Уотлинг

Она снималась в сериале с 1967 по 1968 год. Около двух месяцев назад у актрисы диагностировали рак лёгких.

В возрасте 69 лет скончалась британская актриса Дебора Уотлинг, известная своей ролью Виктории Уотерфилд в четвёртом и пятом сезонах сериала "Доктор Кто", который выходил на экраны с 1967 по 1968 год. Как сообщает Sun, два месяца назад у неё диагностировали рак лёгких.

По данным издания, несколько лет назад выяснилось, что большая часть эпизодов с участием Уотлинг была потеряна Би-би-си.

Уотлинг дебютировала в кино в возрасте девяти лет в сериале "Невидимый человек", но слава к ней пришла в 1965 году после того, как она исполнила роль Алисы из Страны Чудес. Спустя два года она получила роль Виктории в "Докторе Кто".