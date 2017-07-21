Путин рассказал, какие тайны истории хотел бы разгадать

Президент России отметил, что выбор тайн истории очень велик: от зарождения Вселенной до процессов перехода от рабовладения к феодализму.

В ходе общения с детьми образовательного центра "Сириус" президенту России поступил вопрос касательно истории. Школьник поинтересовался, какие тайны истории хотел бы разгадать Владимир Путин. Глава государства отметил, что хотел бы узнать о формировании Солнечной системы, о чёрных дырах и изначальной материи. Но также его сильно интересует процесс смены исторических эпох.

— Что касается нашей страны, особый интерес представляет то, как наша страна выходила из сложных и критических ситуаций. Как она туда попадала, в эти смутные времена, и каковы были внутренние силы, которые вытаскивали страну, — рассказал Владимир Путин.

В качестве примера президент привёл Смутное время в истории России, в особенности вопрос формирования народного движения в Нижнем Новгороде.