Путин рассказал, есть ли у него преемник

Президент России отметил, что лишь народ путём голосования может решить, кто возглавит страну.

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос детей из образовательного центра "Сириус" о своём преемнике. Глава государства отметил, что преемник есть у всех лидеров стран, но этот выбор носит лишь рекомендательный характер. А выбирать главу страны может только весь народ, подчеркнул Путин.

— В мировой практике так сложилось, что лидер партии или президент может в любой момент уйти. Для этого он представляет подходящего, по его мнению, кандидата. Однако окончательное решение, согласно Конституции России, принимает народ по средствам прямого и тайного голосования, — ответил президент.