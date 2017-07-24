Российский перевозчик занял 18-е место в топ-20 по пассажиропотоку среди всех авиакомпаний мира.

"Аэрофлот" вернулся в элиту глобальной авиации, войдя в первую двадцатку авиакомпаний мира сразу по нескольким параметрам. Согласно данным журнала Airline business, российский перевозчик официально занимает 18-е место по пассажиропотоку (39,2 млн пассажиров) за 2016 год и 20-е место в общемировом списке по выполненному пассажирообороту.

— Российские перевозчики продемонстрировали блестящее возвращение к прибыльности после удара, нанесённого колебаниями валютного курса и геополитическими вызовами, — отмечает Airline business.

Таким образом, "Аэрофлот" выполнил ключевую задачу своей стратегии развития до 2025 года — войти в топ-20 глобальных авиаперевозчиков по количеству перевезённых пассажиров — значительно раньше намеченного срока.

— Сегодня мы имеем возможность с гордостью объявить гражданам России и всему миру о том, что "Аэрофлот" официально возвратился в мировую элиту пассажирской авиации, — заявил генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев. — Спустя почти 30 лет мы восстанавливаем позиции одного из самых мощных игроков глобальной отрасли. Это не только повод для гордости и совершенно новый уровень бизнеса. Это — укрепление статуса России как великой авиационной державы, на что направлены все наши усилия как национального перевозчика.

Замгендиректора "Аэрофлота" по стратегии и альянсам Джорджио Каллегари напомнил, что оппоненты не верили в способность авиакомпании пробиться в топ-20, но перевозчик смог доказать обратное.

Стоит отметить, что в отдельном рейтинге по авиакомпаниям, куда "Аэрофлот" включён без "дочки" "Победы", он занимает 17-е место по пассажирообороту.

Ранее Лайф сообщал, что "Аэрофлот" вошёл в число лидеров рейтинга компаний с наивысшей репутацией. В категории "Транспорт" он находится на первой строчке, а в общем списке — на втором месте, опередив Сбербанк, "Газпром", "Норникель", РЖД и "ЛУКойл".