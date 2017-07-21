Путин рассказал о своём отношении к тем, кто косит от армии

Российский лидер также пояснил, что дедовщина и другие негативные явления, которые были в армии, изжиты.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, как относится к тем, кто уклоняется от службы в армии, и к тем, кто, наоборот, готов служить стране.

— Я отношусь к тем, кто косит от армии, крайне негативно. И, наоборот, с уважением — к тем, кто готов служить стране. У нас много таких людей, особенно молодых. Я вспоминаю о ребятах — героях, которые принимали участие в жестоких боевых действиях, — пояснил глава государства при разговоре с воспитанниками центра "Сириус".

По словам российского лидера, смысл воинской службы заключается в защите близких, поэтому уклонение от армии не может не вызывать отторжения и осуждения. При этом Владимир Путин добавил, что многие негативные явления, которые раньше были в армии, изжиты. В частности, речь идёт о дедовщине.