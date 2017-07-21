Житель Иркутска поджёг за ночь два офиса выдачи микрозаймов

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Житель Иркутска поджёг за ночь два офиса выдачи микрозаймов

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Он сам получил ожоги, но смог скрыться с места преступления. За информацию о поджигателе объявлено вознаграждение.

В Иркутске полиция разыскивает мужчину, который за ночь поджёг два офиса выдачи микрозаймов. Как сообщает паблик Mash, он выливал на окна и двери финансовых учреждений по ведру бензина, после чего поджигал жидкость.

В результате второго поджога мужчина сам получил ожоги, однако смог покинуть место преступления. За информацию о поджигателе объявлено вознаграждение.

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