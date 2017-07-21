Путин рассказал, какие бы он хотел разгадать тайны

В разговоре с воспитанниками центра "Сириус" президент РФ Владимир Путин рассказал, что хотел бы узнать тайны мироздания.
— Я бы хотел узнать больше о формировании Солнечной системы. Очень интересно об этом думать, интересно в этом разобраться, — отметил глава государства. — Что касается истории человечества, интересна смена эпох. Как от одного уклада человек переходил к другому.
По словам президента, ему было бы очень любопытно посмотреть на то, как страна выходила из критических ситуаций, а также на то, как она туда попадала. Путин отметил, что ему интересно, как в Новгороде зарождалось народное движение, и рассказал о новых исследованиях в области истории.
— Современные исследования показывают, что славянские и угро-финские племена издавна жили у нас в гармонии друг с другом. Очень интересно в этом разобраться, — отметил президент.
- Популярные
- По времени