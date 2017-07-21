Следователи нашли поезд, который скрылся с места ДТП в Нижегородской области

Грузовой состав протаранил автомобиль на переезде, в результате чего погиб водитель легковушки.

Сотрудники правоохранительных органов нашли поезд, который стал участником ДТП и скрылся с места происшествия в Нижегородской области. Для этого были осмотрены все составы, которые могли курсировать в момент аварии по участку, где все и произошло.

В итоге на шестом по счету вагоне грузового состава 2029 были обнаружены свежие вмятины. Оказалось, что машинист не заметил, как в поезд врезалась легковушка, поэтому далее продолжил движение.

На переезде возле станции Княжиха легковой авто не успел пересечь пути, а ехавший в этот момент поезд даже не стал останавливаться перед препятствием. Железнодорожный состав протаранил автомобиль, в результате чего погиб водитель машины.