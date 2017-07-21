Путин: У меня были хорошие отношения с родителями, но мой выбор порой был другим

Глава государства рассказал воспитанникам центра "Сириус" о том, как важно уметь выслушать мнение старших, но в случае иной точки зрения — нести ответственность за собственные поступки.

Президент Владимир Путин рассказал, к чьим советам он прислушивался в юности и на чьё мнение опирался в своих поступках. По словам главы государства, для него всегда были важны взгляды его родителей и тренера по дзюдо Анатолия Рахлина. Он внимательно прислушивался к их точке зрения, но иногда выбирал другую дорогу.

— Нужно помнить, что родители нас любят. Всё, что родители пытаются нам предложить, — это от всего сердца, потому что они желают нам добра. Но это не значит, что у человека не может быть собственного выбора. И вы как будущие родители не будете иметь права на чужую жизнь, — признался президент. — У меня были добрые отношения с родителями, они меня любили. Но мой выбор иногда был другим. И старался дать им понять, что он — правильный.

В конечном счёте Путин посоветовал молодёжи делать свой выбор, даже если он сопряжён с какими-то сложностями и ошибками.

— Через это нужно пройти, — уверен глава государства.

О других вопросах, заданных Владимиру Путину воспитанниками центра "Сириус", читайте в текстовой трансляции Лайфа.