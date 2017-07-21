Путин: У меня были хорошие отношения с родителями, но мой выбор порой был другим

Президент Владимир Путин рассказал, к чьим советам он прислушивался в юности и на чьё мнение опирался в своих поступках. По словам главы государства, для него всегда были важны взгляды его родителей и тренера по дзюдо Анатолия Рахлина. Он внимательно прислушивался к их точке зрения, но иногда выбирал другую дорогу.
— Нужно помнить, что родители нас любят. Всё, что родители пытаются нам предложить, — это от всего сердца, потому что они желают нам добра. Но это не значит, что у человека не может быть собственного выбора. И вы как будущие родители не будете иметь права на чужую жизнь, — признался президент. — У меня были добрые отношения с родителями, они меня любили. Но мой выбор иногда был другим. И старался дать им понять, что он — правильный.
В конечном счёте Путин посоветовал молодёжи делать свой выбор, даже если он сопряжён с какими-то сложностями и ошибками.
— Через это нужно пройти, — уверен глава государства.
О других вопросах, заданных Владимиру Путину воспитанниками центра "Сириус", читайте в текстовой трансляции Лайфа.
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