В Ульяновске 14-летнюю "маленькую мисс Россия" изнасиловали морковью на вписке

С утра девочке показали видео с вечеринки в Интернете. Школьница рассказала об этом маме, и они отправились в полицию.

В Ульяновске 14-летнюю победительницу конкурсов красоты "Маленькая мисс Россия" и "Маленькая красавица Поволжья" изнасиловали морковью на вписке представители местной золотой молодёжи. Как сообщает телеграм-канал Mash, сама девочка не поняла, что происходит, так как была пьяна.

Подростки сняли всё это на видео и выложили в Интернет. С утра школьница увидела запись вчерашних событий и рассказала обо всём маме. После этого они обратились в полицию.

Сотрудники СУ СКР по региону сразу же задержали и арестовали 19-летнего молодого человека, который участвовал в съёмках, а его 16-летнюю сообщницу отпустили домой. Девушка заявила, что все были пьяны, а победительница детских конкурсов красоты сама была не против.