Путин: "Группы смерти" и распространение наркотиков должны быть запрещены в Сети

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Путин: "Группы смерти" и распространение наркотиков должны быть запрещены в Сети

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Фото: © flickr.com/Christopher Schirner 

Российский лидер Владимир Путин считает, что в нашей стране практически нет цензуры, однако общество должно ограждать себя от угроз. По мнению президента, в Интернете необходимо запретить такие явления, как "группы смерти" и распространение наркотиков.

— А в Интернете должно быть запрещено то, что запрещено в обществе, — "группы смерти", распространение наркотиков и так далее, — пояснил глава государства.

При этом Владимир Путин подчеркнул, что в стране нет цензуры, она была во времена Советского Союза.

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