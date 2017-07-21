Путин — о предпочтениях в музыке: Люблю Баха и Моцарта, хочу дорасти до Шнитке

Воспитанники центра "Сириус" спросили у президента Владимира Путина о том, какую музыку он предпочитает слушать. Глава государства признался, что любит классику и планирует развивать свой вкус в этом направлении и дальше.

— Я до сих пор с удовольствием слушаю так называемую популярную классическую музыку. Это Бах, Моцарт, Шуберт, Лист. Из наших — Стравинский. Чайковский, конечно, Стравинский, Шостакович, — перечислил президент. — Мне кажется, трудно понять такого автора, как Шнитке. Это подготовленный человек только может понять. Я пока не дорос, но буду двигаться в этом направлении дальше.

О других вопросах, заданных Владимиру Путину воспитанниками центра "Сириус", читайте в текстовой трансляции Лайфа.