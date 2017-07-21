Путин рассказал, почему перестал подтягиваться

Российский лидер заявил, что однажды во время упражнений почувствовал боль, но всё равно продолжил заниматься.

Президент РФ Владимир Путин сообщил во время беседы с детьми в образовательном центре "Сириус", что, уже будучи президентом, подтягивался по 15–17 раз по утрам, но сейчас перестал это делать.

— Начал подтягиваться, видимо плохо размялся, — и чувствую боль в плече, но надо обязательно доподтягиваться. Доподтягивался так, что полгода не мог подтягиваться, и потом перестал этим заниматься, — рассказал глава государства.

Следите вместе с трансляцией Лайфа за ответами Путина в "Недетском разговоре" в сочинском центре "Сириус".