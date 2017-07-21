Путин: Украина захлёбывается в коррупции

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы воспитанников центра "Сириус", разобрал проблемы оппозиции на примере Украины. По словам главы российского государства, ценность таких движений и партий состоит в том, что они формулируют идеи и критикуют власть, а главный недостаток заключается в том, что они спекулируют на проблемах, а не предлагают решения.

— На Украине оппозиция шла под лозунгами борьбы с коррупцией, но, когда получила власть, коррупции стало ещё больше. Украина захлёбывается в коррупции, — объяснил президент.

О других вопросах, заданных Владимиру Путину воспитанниками центра "Сириус", читайте в текстовой трансляции Лайфа.