Дочь Немцова просит осудить убийц отца по более тяжкой статье УК РФ

Жанна Немцова настаивает на том, что статья "Убийство", по которой осудили пятерых преступников, слишком мягкая.

Дочь оппозиционного политика Бориса Немцова обжаловала приговор, который вынесли пятерым фигурантам дела об убийстве её отца. По мнению Жанны, их стоит наказать жёстче, чем это сделал Московский окружной военный суд.

— Мы просим отменить приговор и вернуть дело прокурору для изменения квалификации состава преступления, вменяемого фигурантам дела, со статьи 105 УК РФ на 277 УК РФ "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля", — сообщили адвокаты Жанны Немцовой Вадим Прохоров и Ольга Михайлова, передаёт ТАСС.

Как уже сообщалось, исполнителя убийства Заура Дадаева лишили свободы на 20 лет. Братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева приговорили к 19, 16, 14 и 11 годам соответственно.