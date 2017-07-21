Путин рассказал, как стал президентом России

По словам главы государства, получив предложение от Бориса Ельцина возглавить страну, Владимир Путин отказался.

В ходе общения с детьми из образовательного центра "Сириус" Владимир Путин рассказал, что в годы своей работы в ФСБ России не планировал и не хотел становиться главой государства. Но настояние первого российского президента Бориса Ельцина оказалось сильнее.

— Я не планировал стать президентом. Но Борис Ельцин позвал меня к себе, предложил стать премьер-министром, чтобы потом стать президентом. Я сказал, что я к этому не готов, потому что надо полностью изменить судьбу. Он сказал, что потом ещё вернёмся к этому вопросу. А позже предложил мою кандидатуру Госдуме в качестве премьера, — рассказал Владимир Путин.

Также президент России отметил некоторые цели, которые были достигнуты в ходе его президентства. Например, в плане экономики. Как подчеркнул Владимир Путин, к моменту его прихода на пост президента России экономика переживала тяжёлые времена. Но за годы правления удалось в два раза увеличить большинство показателей, в частности доходы граждан. Кроме экономики удалось добиться позитивных изменений и в вооружённых силах. Вместо почти разваленной армии на период начала 2000 года сегодня Россия имеет современную, компактную армию, способную решать любые задачи, подытожил Владимир Путин.