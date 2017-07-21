Путин рассказал о самых счастливых моментах в жизни

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Путин рассказал о самых счастливых моментах в жизни

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Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Воспитанники центра "Сириус" задали президенту Владимиру Путину вопрос о том, какой момент в своей жизни он считает самым счастливым. Глава государства признался, что ответить на него сложно, и предложил окружающим поставить себя на его место и попытаться из всех мгновений выделить лишь одно.

— Счастливые моменты всегда связаны с какими-то достижениями, победами, преодолением себя. Они запоминаются, и даже если это маленькие победы. Вот было одно такое соревнование, которое было примечательно лишь тем, что в этот момент я поверил в себя. И я его запомнил на всю жизнь, — рассказал президент. — Таких моментов было много, и, надеюсь, ещё много и будет. И вам я того же желаю.

О чем ещё дети спросили президента, читайте в текстовой трансляции Лайфа.

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